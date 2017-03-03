﻿أطباء ألمانيا يشيدون ببدء تقنين استخدام الحشيش طبيا

برلين ـ د ب أ: أشاد اتحاد المهن الطبية الألماني بالسماح بإدراج نبات حشيش القنب، كعلاج، ضمن الوصفات التي يكتبها الأطباء.

وقال رئيس مجموعة مكافحة الإدمان في نقابة الأطباء يوسف ميشو في برلين: «أتوقع أن يتسع استخدام القنب في العلاج بدرجة ما، ولكن إلى أي سقف سيكون هذا التوسع، هذا أمر ما يزال غير معلوم». وأضاف: «نحن كأطباء نرحب بتوسيع الإمكانيات العلاجية».

وكان وزير الصحة الألماني هرمان جروهي أصدر قانوناً جديداً بجواز استخدام نبات القنب في العلاج في ألمانيا تحت رقابة الدولة.

وينص القانون على تأسيس هيئة خاصة بتدوال حشيش القنب في المعهد الاتحادي للأدوية والمنتجات الطبية قبل بدء التداول. ولم يدل المعهد من مقره في برلين بتفاصيل عن هذا الشأن. وقال ميشو الذي يعمل أيضاً رئيساً للجمعية الطبية في ولاية سارلاند غرب البلاد: «حسن أن يترك المشرع للطبيب حرية اتخاذ القرار بشأن إمكانية العلاج بالقنب من عدمه».