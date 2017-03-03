﻿زبونة «ماكدونالدز» عثرت على سحلية في علبة بطاطس

نيودلهي ـ أ ف ب: فتحت شبكة «ماكدونالدز» في الهند تحقيقاً الجمعة بعد نشر صور لسحلية ميتة في علبة بطاطس بيعت الى احدى الزبائن، في قضية محرجة لشبكة الوجبات السريعة الشهيرة. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الهندية صورة للسحلية الصغيرة بين قطع البطاطس المقلية في العلبة الحمراء الذهبية الشهيرة.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التثبت من صحة الصورة. ووقع الحادث الثلاثاء حين قصدت بريانكا مواترا المقيمة في كالكوتا في الشرق الهندي احد فروع «ماكدونالدز» لتناول الفطور.

وقالت لوسائل الإعلام المحلية «انه أمر مقزز، يا إلهي…وجدت سحلية في البطاطس». أضافت «أبلغت المسؤولين عن المبيعات في المنطقة، وتعاملوا مع الموضوع باستخفاف». بعد ذلك تقدمت بشكوى الى السلطات مساء الثلاثاء، وسارعت الشرطة الى إقفال المطعم مؤقتاً. والجمعة، أعلنت «ماكدونالدز إنديا» أنها تتعامل مع الأمر بجدية كبيرة، وانها فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.