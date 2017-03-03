﻿ بيع لوحة لـ»كليمت» بـ 59 مليون دولار في مزاد لندني

لندن ـ رويترز: أعلنت دار مزادات سوذبيز أن لوحة لزهور رسمها جوستاف كليمت بيعت في لندن بسعر 48 مليون جنيه استرليني (59 مليون دولار) وهو سعر قياسي بالنسبة للوحات الرسام النمساوي الشهير وثالث أعلى سعر لأي عمل فني في مزاد في أوروبا.

وتحمل اللوحة اسم (باورنجارتن) ووصفت في بيان لوحات المزاد بأنها تحفة فنية من فيينا اكتمل رسمها في عام 1907. وتصور اللوحة زهور الخشخاش والأقحوان والزينيا وورودا مزهرة في حديقة. وخطفت اللوحة الأنظار في مزاد سوذبيز للفن الإنطباعي والحديث والسيريالي مساء الأربعاء.