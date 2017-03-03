﻿مئة شخص دخلوا المطعم وأكلوا ورقصوا… ثم فروا دون دفع الحساب

مدريد ـ أ ف ب: تبحث الشرطة الاسبانية عن أكثر من مئة شخص تناولوا الطعام في أحد المطاعم شمال البلاد ثم ولوا هاربين من دون ان يدفعوا ما عليهم من مال.

وقال صاحب مطعم وفندق «كارمن» في بمبيبري على بعد 400 كيلومتر من شمال غرب مدريد ان هؤلاء الزبائن «كانوا يرقصون ثم اختفوا فجأة.. في دقيقة واحدة رحل مئة شخص».

وأضاف «لم يذهبوا مجموعات مجموعات، بل غادروا كلهم معاً» موضحاً ان العمال في المطعم لم يتمكنوا من الإمساك بهم، اذ «لا يمكن فعل شيء حين يكون العدد كبيراً بهذا الشكل». ولم تشأ الشرطة تأكيد معلومات نقلتها الصحف المحلية بأن هؤلاء الأشخاص من أوروبا الشرقية، واكتفى مسؤول أمني بالقول «انهم ليسوا من اسبانيا».