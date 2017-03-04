 وزير الخارجية الأمريكي يزور اليابان وكوريا الجنوبية والصين

طوكيو – رويترز – قالت وسائل إعلام يابانية السبت، إن من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليابان وكوريا الجنوبية والصين هذا الشهر لبحث الموقف بشأن كوريا الشمالية خلال أول جولة له بالمنطقة منذ توليه منصبه.

وتأتي جولة تيلرسون في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة والصين وضع علاقاتهما على أساس متوازن، بعد بداية صعبة في أعقاب انتخاب الرئيس دونالد ترامب ووسط توترات متزايدة بشأن كوريا الشمالية في أعقاب قتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي في ماليزيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية” ليس لدينا أي سفريات نعلنها في هذا الوقت.”

ولم يتسن الوصول إلى وزارات الخارجية اليابانية والكورية الجنوبية والصينية للتعليق.

وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء نقلا عن مصادر دبلوماسية، إن من المتوقع أن يزور تيلرسون اليابان يومي 17 و18 مارس آذار ويلتقي مع وزير الخارجية فوميو كيشيدا.

ونقلت كيودو عن مصادرها قولها، إن من المرجح أن يناقش تيلرسون وكيشيدا موعد زيارة ترامب لليابان.

وقالت كيودو إن تيلرسون سيلتقي في الصين مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي وربما مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وأضافت أن من المتوقع أن يرتب الجانبان اجتماعا في الولايات المتحدة بين شي وترامب في ابريل نيسان.

وتحدث تيلرسون ووانغ هاتفياً الشهر الماضي عندما أكدا أهمية إقامة علاقة بناءة بين الولايات المتحدة والصين.

وكان ترامب قد حث الصين الشهر الماضي على بذل كل ما في وسعها لتعديل سلوك كوريا الشمالية المزعزع للاستقرار بعد أحدث تجربة لها لصاروخ باليستي . وفي سول من المتوقع أن يلتقي تيلرسون مع وزير الخارجية يون بيونج سيه . ومن المرجح أن يناقش الجانبان برامج الأسلحة التي تمتلكها كوريا الشمالية بالإضافة إلى حادث قتل كيم جونج نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون حسبما قالت وكالة كيودو.

وقالت المخابرات الكورية الجنوبية ومسؤولون أمريكيون إن قتل كيم جونج نام في ماليزيا كان عملية اغتيال نظمها عملاء كوريون شماليون.