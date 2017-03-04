القضاء التونسي يصدر حكماً جديداً بالسجن بحق بن علي

تونس- أ ف ب – اصدرت محكمة في تونس الجمعة، حكماً غيابياً بالسجن لمدة ست سنوات بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، المنفي في السعودية، بعدما دانته بقضية فساد، كما اعلنت النيابة العامة.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة سفيان السليطي، ان الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية في تونس اصدرت احكاماً حضورية واخرى غيابية بحق ثمانية متهمين بينهم بن علي وصهره عماد الطرابلسي في القضية المعروفة اعلامياً باسم “حفلات ماريا كاري” نسبة الى المغنية الاميركية الشهيرة.

وبحسب وسائل اعلام تونسية فان “تجاوزات” شابت الحفلين الغنائيين اللذين اقامتهما كاري في تونس في 2006 وكان يفترض بأن يذهب قسم من عائداتهما الى صندوق التضامن الوطني 26-26 لكنه ذهب بدلاً من ذلك الى امكنة اخرى.

واوضح المتحدث ان المحكمة قضت بسجن المتهمين جميعاً في هذه القضية ست سنوات في حين اضافت الى هذه العقوبة خمس سنوات اخرى لصهر الرئيس المخلوع بتهمة الفساد، ليصبح مجموع العقوبة التي انزلتها بالطرابلسي السجن لمدة 11 عاماً.

ويقيم زين العابدين بن علي في منفاه بالسعودية منذ فر من بلاده في مطلع 2011 حين اطاحت بنظامه ثورة الياسمين. ومذاك صدرت احكام قضائية عديدة بحقه ولا سيما في قضايا فساد. كما انه محكوم عليه بالسجن لمدى الحياة في قضية القمع الدموي للمتظاهرين ضده اثناء الثورة (اكثر من 300 قتيل).