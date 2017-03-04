هولندا تمنع إقامة فعالية يشارك فيها وزير الخارجية التركي

لاهاي- د ب أ – منعت السلطات الهولندية إقامة فعالية كان من المقرر إقامتها الاسبوع المقبل، بمشاركة وزير الخارجية التركي في مدينة روتردام، بهدف حشد الدعم بين الأتراك هناك من أجل استفتاء على تعديلات دستورية في تركيا.

وقال رئيس الوزراء مارك روتا على صفحته على موقع “فيسبوك” يوم الجمعة، إن هولندا ليست مكانا للتجمعات الانتخابية لدول أخرى. “نحن لن نتعاون مع ذلك. ونجده غير مرغوب فيه”.

وتابع روتا “نعتقد أن الاماكن العامة في هولندا ليست المكان المناسب لعقد حملات سياسية لبلدان أخرى”.

يذكر أن السلطات التركية أعلنت أن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو كان من المقرر أن يلقي كلمة في روتردام في 11 آذار/مارس.

وتسعى الحكومة التركية للحصول على الدعم اللازم من الأتراك الذين يعيشون في الخارج بهدف تمرير التدابير الرامية إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال نائب رئيس الوزراء الهولندي لودفيك آتشر لقناة (داتش تي في) إنه تم ابلاغ الحكومة التركية بقرار لاهاي.

يذكر أن بلدتين في ألمانيا أيضاً منعتا الأسبوع الماضي إقامة فعاليات مماثلة مع مسؤولين أتراك.