لوبن تكرر رفضها للحجاب في الاماكن العامة

واشنطن - أ ف ب – كررت المرشحة للانتخابات الرئاسية في فرنسا زعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبن في مقابلة مع شبكة “سي بي اس″، نشرت مقتطفات منها الجمعة رفضها ارتداء الحجاب في الاماكن العامة.

وقالت لوبن في مقابلة مع المذيع الشهير في شبكة “سي ان ان” اندرسون كوبر الذي يتعاون ايضاً باستمرار مع شبكة “سي بي اس″ رداً على سؤال عما اذ كان يجب السماح للنساء المسلمات بارتداء الحجاب في الاماكن العامة ام لا “انا اعارض ارتداء الحجاب في الاماكن العامة لدينا قانون في فرنسا. كلا، فرنسا ليست هكذا”.

واضافت “هذه ليست فرنسا. فرنسا ليست البوركيني على الشواطئ. فرنسا هي بريجيت باردو”.

واجرت الشبكة الاميركية مقابلتها مع زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي اثناء وجودها في نيويورك على ان تبث كاملة الاحد في اطار برنامج “ستون دقيقة”.

وخلال زيارة الى لبنان في اواخر شباط/فبراير الغت لوبن لقاء مقرراً مع مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان بعدما رفضت تغطية رأسها لإجراء اللقاء معه.

وتشير الاستطلاعات الى دعم ثابت منذ اربع سنوات للسياسية البالغة 48 عاماً والمناهضة للهجرة وللاتحاد الاوروبي، وتتوقع بلوغها الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.