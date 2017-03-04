 الناطق باسم الحكومة الاردنية: اعدام 15 شخصا بينهم عشرة ارهابيين

عمان - د ب ا – نفذت السلطات الاردنية فجر السبت، حكم الاعدام بحق عشرة أشخاص بعد ادانتهم بارتكاب جرائم ارهابية، وخمسة اشخاص مدانبن بارتكاب جرائم اعتداءات جنسية على المحارم.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية”بترا” اليوم عن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية محمد المومني، قوله”انه تم فجر اليوم السبت تنفيذ حكم الاعدام شنقاً حتى الموت بحق عشرة اشخاص ادينوا بارتكاب جرائم ارهابية” .

وقال المومني:”ان الجرائم الارهابية التي ادين بها الارهابيون العشرة، هي ما يعرف بخلية اربد الارهابية والهجوم الارهابي على مكاتب المخابرات العامة في البقعة، والاعتداء الارهابي على رجال الامن العام في صما، واغتيال الكاتب ناهض حتر والتفجير الارهابي الذي تعرضت له سفارة المملكة في بغداد عام 2003 ، والهجوم الارهابي على فوج سياحي في المدرج الروماني”.

اضاف المومني” انه تم كذلك تنفيذ حكم الاعدام بحق خمسة اشخاص بعد ثبوت ادانتهم بارتكاب جرائم جنائية كبرى بشعة تتمثل باعتداءات جنسية وحشية على المحارم”.