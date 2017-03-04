فوز الحزب”الوحدوي الديمقراطي” الموالي لبريطانيا بفارق طفيف في انتخابات إيرلندا الشمالية

لندن – د ب أ – فاز الحزب “الوحدوي الديمقراطي” الموالي لبريطانيا بفارق ضئيل بمعظم المقاعد في برلمان إيرلندا الشمالية، متقدما على حزب “شين فين” الجمهوري بفارق مقعد واحد فقط.

وأظهرت النتائج النهائية، التي تم إعلانها صباح السبت، فقدان الحزب “الوحدوي الديمقراطي” أغلبيته، بفوزه بـ28 مقعداً وفاز حزب “شين سين” بـ27، بعد أن تم فرز اصوات الناخبين المشاركين فى انتخابات برلمان ايرلندا الشمالية الذى يضم 90 مقعداً.

ويمنح الدستور مهلة ثلاثة اسابيع للحزبين لتشكيل حكومة مشتركة بينهما.

وكان أكثر من 800 ألف شخص من أصل 25ر1 مليون ناخب، يحق لهم الادلاء بأصواتهم قد شاركوا في الانتخابات، التي جاءت وسط أزمة لتقاسم السلطة، والتي بدأت في أوائل كانون ثان/يناير الماضي، باستقالة مارتن ماكجينيس، وهو سياسي مخضرم من حزب “شين فين” الجمهوري الايرلندي.

وكانت الحكومة البريطانية قد اضطرت للإعلان عن الانتخابات بعد أن رفض حزب “شين فين” ترشيح نائب جديد للعمل مع رئيسة الوزراء أرلين فوستر، من الحزب “الوحدوي الديمقراطي” الموالي لبريطانيا، على الرغم من تدخل في اللحظة الاخيرة من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وتنافس إجمالي 228 مرشحاً، للفوز بـ90 مقعداً في 18 دائرة انتخابية، بانخفاض من 108 مقاعد في البرلمان السابق.

وخلال حملته الانتخابية، ابرز حزب شين فين دعوته الى”وضع خاص” لايرلندا الشمالية فى الاتحاد الاوروبى بعد خروج بريطانيا منه.