أربعة قتلى في تبادل إطلاق نار مع الشرطة في جنوب القاهرة

القاهرة - أ ف ب – أعلنت الشرطة المصرية، قتل أربعة أشخاص ينتمون لـ”بؤرة إرهابية” كانت تعد “لعمل عدائي كبير” في تبادل إطلاق نار في جنوب القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشر على صفحتها على موقع فيسبوك مساء الجمعة، أنها توصلت لمعلومات تفيد “اعتزام قيادى إحدى البؤر الإرهابية التي تعتنق الأفكار التكفيرية ويدعى سامح محمد فرحات عبد المجيد (30 عاماً) … الإعداد والتخطيط لتنفيذ عمل عدائي كبير خلال الفترة القادمة” في منطقة المنصورية في محافظة الجيزة بجنوب القاهرة.

وجاء في البيان أنه تم “استهداف مقر عقد اللقاء التنظيمي المشار إليه، إلا أن عناصر البؤرة الإرهابية استشعروا اقتراب القوات وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما دفع القوات للتعامل معهم” مضيفاً “أسفر ذلك عن مصرع القيادي الإرهابي المذكور وثلاثة من عناصر تلك البؤرة الإرهابية”.

ولم تقدم الوزارة مزيداً من المعلومات عن هوية الأشخاص الثلاثة كما لم تنسب “البؤرة الإرهابية” لأي تنظيم.

وذكرت الشرطة العثور على “كمية من الأسلحة والذخائر وسيارة” تابعة للمجموعة في موقع الاشتباك.

وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين في صيف 2013، تصاعدت الهجمات المسلحة ضد الشرطة عبر البلاد رداً على حملة القمع التي تنفذها الشرطة ضد انصار مرسي والتي اسفرت عن مئات القتلى وآلاف المسجونين.

وخلال الشهور القليلة الفائتة، قتل عدد من الأشخاص، تقول الشرطة دوما انهم مسلحون، في مداهمات نفذتها الشرطة في القاهرة وعدد من مدن البلاد.