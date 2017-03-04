لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية تفتح مراكز تسجيل الناخبين فى الضفة الغربية 

رام الله – د ب أ – أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، عن فتح مراكز التسجيل والنشر والاعتراض في جميع الهيئات المحلية بالضفة الغربية اعتباراً من السبت ولمدة خمسة ايام وذلك تحضيراً للانتخابات المحلية المقررة يوم 13 أيار/مايو المقبل.

وقالت اللجنة ، في بيان صحافي اليوم بثته وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) ، إنها فتحت 758 مركزاً للتسجيل في 391 هيئة محلية بالضفة الغربية، بما فيها القدس، مشمولة بقرار مجلس الوزراء لتجري فيها الانتخابات المحلية، إضافة إلى إمكانية التسجيل الالكتروني للناخبين عبر الموقع الالكتروني للجنة.

وطبقا للقانون وإجراءات اللجنة يحق لكل مواطن يحمل الهوية الفلسطينية ويبلغ 17 عاماً وأكثر (مواليد 2000/3/8 فما دون) ويتمتع بأهليته القانونية، أن يسجل اسمه في أي من مراكز التسجيل التابعة للهيئة المحلية المسجلة كعنوان إقامته في بطاقة الهوية.

ودعت اللجنة كافة المواطنين في الضفة غير المسجلين أو الذين يرغبون تعديل بياناتهم أو التأكد من صحتها في السجل، للاستفادة من هذه الفرصة الأخيرة ليتمكنوا من المشاركة في الانتخابات المزمعة، من خلال التوجه إلى مراكز التسجيل أو من خلال موقع اللجنة الالكتروني.

وحسب اللجنة ، يحتوي سجل الناخبين الابتدائي المنشور أسماء 1125310 ناخبين مسجلين من قبل، يمثلون ما نسبته 19ر76 بالمئة من أصحاب حق التسجيل وعددهم 1476979 مواطناً ومواطنة بالضفة الغربية.

من جهة أخرى، يمكن لأي مواطن الاطلاع على سجل الناخبين المنشور في المراكز، وتقديم اعتراض على تسجيل أي مواطن آخر ليس له حق التسجيل طبقاً للقانون.

وتعتبر عملية النشر والاعتراض أولى مراحل الانتخابات المحلية، بهدف الوصول إلى سجل ناخبين نهائي دقيق وشامل ومحدث.

وتستمر هذه العملية خمسة أيام متتالية، وفقاً لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية وتعديلاته، بحيث يتم في ختامها وقف عملية التسجيل بشكل نهائي، تمهيداً لإصدار سجل الناخبين النهائي، الذي ستتم بموجبه الانتخابات المحلية يوم 13 أيار/مايو المقبل، حيث لا يحق لأي مواطن غير مدرج في السجل من المشاركة في الانتخابات المقبلة سواء بالترشح أو التصويت.

وقامت اللجنة في وقت سابق وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي بتوظيف وتدريب حوالي 1400 موظف وموظفة، للقيام بهذه العملية في جميع محافظات الضفة الغربية.

وأقرت حكومة الوفاق الفلسطينية الاسبوع الماضي إجراء الانتخابات المحلية للبلديات في الضفة الغربية وتأجيلها لإشعار آخر في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحافي إن “إنهاء الانقسام (الفلسطيني الداخلي) واستعادة الوحدة الوطنية أحد أهم أسباب قرار إجراء انتخابات الهيئات المحلية”.

وانتقدت حركة “حماس″ القرار واعتبرته “تكريسا للانقسام الفلسطيني”، وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم ، في بيان صحافي اليوم ، إن “قرار إجراء الانتخابات المحلية في الضفة، دون غزة ، بمثابة وصفة لتكريس الانقسام، ومفصل على مقاس حركة فتح وتأكيد على عدم أهلية هذه الحكومة لرعاية مصالح الشعب الفلسطيني”.