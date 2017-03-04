نزوح عشرات آلاف المدنيين مع تقدم قوات النظام في شمال سوريا

بيروت - أ ف ب – نزح عشرات آلاف المدنيين منذ أسبوع، مع تقدم قوات النظام على حساب الجهاديين في ريف حلب الشرقي بشمال سوريا، هرباً من كثافة القصف المدفعي والغارات السورية والروسية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، “نزح اكثر من ثلاثين الف مدني، معظمهم من النساء والأطفال، من ريف حلب الشرقي منذ السبت الماضي مع سيطرة قوات النظام على قرى بأيدي الجهاديين، جراء القصف المدفعي والغارات السورية والروسية الكثيفة المواكبة للهجوم”.