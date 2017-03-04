دبلوماسي جزائري: بوتفليقة بصحة جيدة والأنباء التي تتحدث عن وفاته مغرضة

بيروت – د ب أ -”الرئيس بوتفليقة بصحة جيدة والأنباء التي تتحدث عن وفاته مغرضة”، هذا ما أكده سفير الجزائر في لبنان أحمد بوزيان السبت.

وقال بوزيان لموقع “النشرة” اللبناني اليوم إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة بصحة جيدة، نافياً كل الأنباء التي تحدثت عن وفاته.

واعلنت الرئاسة الجزائرية ، في بيان نشرته وكالة الانباء الجزائرية الرسمية الشهر الماضي، عن ارجاء زيارة انجيلا ميركل مستشارة المانيا للجزائر ، وارجعت سبب الارجاء الى” عدم التوفر المؤقت” للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعاني من التهاب حاد في الشعب الهوائية”.

وأشار بوزيان إلى أن هذه الأخبار المغرضة مصدرها أعداء الجزائر الذين يحاولون المس بأمنها واستقرارها، مضيفاً: “هؤلاء يغارون من الجزائر لما تتمتع به من أمن واستقرار في ظل ما يجري على مستوى المنطقة والعالم”.

تجدر الإشارة إلى أن الأنباء عن وفاة الرئيس الجزائري كانت قد انتشرت في بعض المواقع المغربية، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتم نقلها من قبل بعض وسائل الإعلام.