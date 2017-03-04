مجموعات مسلحة تسيطر على موقع نفطي في شمال شرق ليبيا

بنغازي – أ ف ب – أعلن متحدث باسم قوات السلطة الموازية في شرق ليبيا السبت، أن مجموعات مسلحة سيطرت على موقع نفطي هام في شمال شرق البلاد.

وقال العقيد احمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، “وصلت قوات (سرايا الدفاع عن بنغازي) إلى مطار رأس لانوف الرئيسي”.

وأوضح المسماري أن “القوات المهاجمة زودت بمدرعات حديثة و رادار للتشويش على الدفاع الجوي”.

لكنه أكد أن “الوضع العسكري تحت السيطرة العامة” في منطقة الهلال النفطي مشيراً إلى أن “المعركة مستمرة (…) وتتم بتوجيهات من قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر”.

وتقاتل سرايا الدفاع عن بنغازي قوات حفتر التي كانت سيطرت في أيلول/سبتمبر على المواقع النفطية الرئيسية الاربعة في شمال شرق البلاد، وهي الزويتينة والبريقة وراس لانوف والسدرة.

ومساء الجمعة، اكدت حكومة الوفاق في بيان ان “لا علاقة لها بالتصعيد العسكري الذي وقع في منطقة الهلال النفطي ولم تصدر عنها اي تعليمات او اوامر لاي قوة كانت بالتحرك نحو المنطقة”.

واعلنت “ادانتها الشديدة لهذا التصعيد الخطير الذي (…) يحبط امال الليبيين في حقن الدماء”، محذرة من انها “لن تقف مكتوفة الايدي اذا استمر التصعيد في تلك المنطقة او غيرها”.

وتسود ليبيا الفوضى والنزاعات بين مجموعات مسلحة وعشرات القبائل منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.