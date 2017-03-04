حنان مطاوع: الفنان ليس سلعة

القاهرة ـ أعلنت الفنانة المصرية حنان مطاوع، عن رفضها لقانون القيمة المضافة على الفنانين، والذي أثار ضجة واسعة في الوسط الفني في الأيام الماضية.

حنان مطاوع، قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك”: “عجيبة من مجتمع بينجح الفنان ويحبه وفي نفس الوقت يتعامل انه سلعة ويدينه وأحيانا يرفضه.. الفنان ليسه سلعة”.

من ناحية أخرى نظم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اجتماع الجمعة مع عدد من الفنانين الرافضين للقانون ويوضح لهم التفاصيل الخاصة به، وذلك لاعتراض عدد كبير منهم على القانون مؤكدين أن الفنان يقدم خدمة ثقافية وفنية من خلال أعماله.

يذكر أن حنان مطاوع تشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “حلوة الدنيا”، والذي تشارك فيه إلى جانب كل من هند صبري، ظافر العابدين، مصطفى فهمي، رجاء الجداوي، أنوشكا، نهى عابدين، هاني عادل، أحمد حاتم، وعايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين وهو مأخوذ من فورمات إسباني ويكتب له السيناريو والحوار ورشة تحت إشراف تامر حبيب ويخرجه حسين المنباوي.