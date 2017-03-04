طارق لطفي: شربت الخمر ولم أقترب من الحشيش

القاهرة ـ تحدث الفنان المصري طارق لطفي، عن العديد من أسراره الشخصية وعلاقته بزوجته والمعجبات وذلك للمرة الأولى.

طارق لطفي، قال خلال استضافته في برنامج “فحص شامل”، مع الإعلامية راغدة شلهوب والمذاع عبر فضائية “الحياة”: “إنه شرب الخمر لفترة وابتعد عنها ولكنه عاد إليها بعد ذلك وتركها أيضًا لأنه لم يقتنع بها أو يجدها عادة تسعده، وقال إنه يحب القهوة أكثر من أي شيء”.

وأضاف: “أنه يدخن السجائر بالرغم من وجود آراء تفيد بأنها حرام، ولم يقترب من منطقة الحشيش، بالرغم من وجود أناس متدينين جدا يقولون إنه ليس حرامًا، مؤكدًا أن من يفعل ذلك أثناء عمله يدينه الجميع، وهو شاهد مخرجين وممثلين عظام ينهارون بسبب الحشيش، سواء صحيا أو مهنيا”.

وعن علاقته بالمعجبات قال طارق لطفي: “إن ثلاث معجبات رغبن في التقاط صورة معه منذ حوالي الشهرين، إلا أن أحداهن بالغت في إظهار العواطف، وذلك في حضور زوجته مما تسبب في انفعالها بشدة ولم يكن يعرف كيف يتصرف بذلك الموقف وتدخل أصدقائه لتهدئتها”.