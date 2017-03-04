رجل يعاقب زوجته بملقط حديد ساخن بسبب رقم مجهول

نيودلهي ـ عاقب رجل هندي زوجته التي تبلغ من العمر (22 عاما) بالكيّ بملقط حديدي ساخن بعد أن تلقت اتصالا من رقم غير معروف، حيث اشتبها بأنها كانت تقيم علاقة غرامية.

كانت المرأة قد تعرضت للضرب بالعصى، وبحسب ما تابعت وطن، تم حرق ساقيها ووجهها وصدرها وأعضائها التناسلية عبر ملقط حديدي ساخن حتى أصبحت المرأة عاجزة، ورغم أنها ظلت تبكي وتتوسل زوجها، إلا أنه لم يتوقف عن تعذيبها، حتى تجمع حشد كبير خارج المنزل في أودايبور بإقليم راجستان في شمال الهند.

وافادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن المرأة تعرضت للتعذيب لمدة ساعتين، قبل أن يهرب زوجها خوفا من السكان المحليين الذين تجمعوا على صوت صراخ المرأة، ولكن تم إلقاء القبض عليه بعد إبلاغ الزوجة الشرطة.