شرطي مرور لا يملك ساقين وأربع أصابع

لندن ـ تحدى رجل فلبيني إعاقته، وتمكن من العثور على وظيفة كشرطي مرور، على الرغم من أنه لا يملك ساقين، ويعاني من تشوهات في ذراعيه.

وُلد ماجدالينو بورسيس (58 عاماً) وهو يعاني من مرض وراثي نادر يُدعى “ أميليا ” يسبب تشوهات في الأطراف، وعلى الرغم من أنه لا يملك ساقين، ولديه اصبعان فقط في كل يد، إلا أن ذلك لم يمنعه عن السعي لكسب رزقه.

يعمل بورسيس على تنظيم ومراقبة حركة المرور في واحد من أكثر الشوارع ازدحاماً بالسيارات. ورغم إعاقته، إلا أنه يؤدي عمله على نحو ممتاز، ، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.