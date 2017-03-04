ميسي ينصح نجم ريال مدريد بالتمرد

برشلونة ـ كشفت تقارير إسبانية، عن رسالة مُبطنة من الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب ونجم برشلونة الإسباني، إلى الدولي الكولومبي جيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد.

وقال موقع “دياريو جول” الإسباني: “ميسي في إحدى جلساته الودية، رفقة بعض أصدقائه المقربين، ومن ضمنهم نيمار كان يتحدث عن فريق ريال مدريد”.

وأضاف التقرير: “ميسي في هذه الجلسة قال إنه يجب على رودريجيز أن يرحل عن صفوف ريال مدريد؛ لأن بقائه مع الميرنجي لن يقدم له أي شيء جيد”.

وأشار الموقع، إلى أن نيمار وجيمس تربطهما علاقة قوية، ويتقابلان كثيرًا في تصفيات أمريكا الجنوبية، وأنه قام بتوصيل رسالة ميسي له.

يُذكر أن رودريجيز عانى خلال الفترة الماضية، من عدم المشاركة وهدد بالرحيل عن صفوف الفريق، لكنه قرر تأجيل حسم مصيره إلى نهاية الموسم، وأصبح يُعتمد عليه بشكل كبير مؤخرًا من قبل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة، وبفارق نقطة عن الوصيف ريال مدريد مع العلم أن للأخير مباراة مؤجلة.