مصدر عسكري: إجلاء 8 آلاف مدني غرب الموصل

العراق - الأناضول- قال مصدر عسكري عراقي السبت، إن نحو 8 آلاف مدني تم إجلاءهم خلال الساعات الـ24 الماضية من أحياء الجانب الغربي لمدينة الموصل (شمال).

وقال النقيب جبار حسن، إن “قوات الأمن العراقية المشاركة بمعركة تحرير الجانب الغربي للموصل أجلت خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 8 آلاف مدني من الاحياء التي تشهد قتالاً ضد تنظيم داعش”.

واوضح حسن ان “القوات الأمنية نقلت النازحين الى مراكز ايواء مؤقتة (مدارس وابنية حكومية) تمهيدا لنقلهم الى مراكز الايواء او المخيمات التي انشأت في الجانب الشرقي للموصل لإيواء النازحين”.

وأعلن وزير الهجرة والمهجرين امس، الجمعة، عن نزوح 14 ألف شخص من الجانب الغربي لمدينة الموصل (شمال) في يوم واحد، وهي أكبر موجة نزوح منذ بداية عملية تحرير الجانب الغربي في 19 فبراير/ شباط الماضي.

من جهته، أشار ضابط عراقي لوجود فوضى في عملية إيواء وإغاثة نازحي الجانب الغربي لمدينة الموصل.

وقال المقدم كريم ذياب، من الشرطة الإتحادية، إن “قوات الامن العراقية نقلت الالاف من النازحين خلال الساعات الماضية الى مخيم حمام العليل الذي انشأ حديثا، لكن الفوضى سادت المكان بسبب ضعف الاجراءات المعتمدة من قبل الفرق الحكومية الاغاثية لايواء النازحين”.

واوضح ذياب ان “العوائل تم نقلهم من مناطق القتال الى منطقة حمام العليل بعجلات تابعة للجيش العراقي واخرى تابعة لوزارة النقل”، مؤكداً ان “نحو 40 الف نازح تم نقلهم الى المخيم خلال الايام الماضية”.

وافتتح الاحد الماضي مخيم حمام العليل جنوب شرقي مدينة الموصل والذي يتسع لنحو 4 آلاف عائلة نازحة من احياء الجانب الغربي للمدينة.