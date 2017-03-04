مقتل 9 مدنيين وإصابة 20 آخرين في غارات جوية غرب أفغانستان

أفغانستان- د ب ا – قالت مصادر طبية، السبت، أن ما لا يقل عن تسعة مدنيين قتلوا واصيب أكثر من 20 آخرين في هجمات جوية في منطقة بالابولوك في اقليم فرح غرب أفغانستان.

وقال الطبيب حكيم رسولي ، مدير المستشفى المدني ، إنه تم نقل تسع جثث و29 جريحاً ، بما في ذلك نساء، إلى المستشفى، بحسب وكالة باجوك للأنباء.

من جهة أخرى ، قال مدير إدارة التمريض عبيد الله ( الذي يستخدم اسماً واحداً فقط) إنه من بين القتلى سبع بنات وولدان، مضيفاً أن معظم الجرحى في حالة حرجة.

ولكن نائب حاكم الإقليم يونس رسولي قال إن أربعة أطفال قتلوا واصيب خمسة آخرون في الهجمات الجوية.

ولم يحدد ما إذا كان قد تم شن الهجمات الجوية من جانب القوات الأفغانية أو القوات الأجنبية ،مشيراً إلى أن قوات الأمن شنت هجوماً ضد المتمردين خلال الأيام الثلاثة الماضية في المنطقة.

وزعم أن ” الحادث وقع ظهر أمس الجمعة في الوقت الذي استخدمت فيه حركة طالبان السكان المدنيين دروعا بشرية لحماية نفسها خلال القتال”. وقال احمد شاه (45عاماً) والذي اصيب بجروح في الهجمات الجوية التي تم شنها الجمعة، لوكالة باجوك الافغانية للأنباء أن أكثرمن 200 عائلة نزحوا إلى منطقة بوشترود بسبب الهجوم الحالي.

واضاف ” عندما وصلنا الى منطقة جار اخوند جاءت طائرتان مروحيتان واخرجنا كل النساء من السيارة حتى يمكن أن تتعرف علينا المروحيات، ولكنها بدأت في قصفنا “. وتابع أن 12 مدنياً قتلوا واصيب 21 شخصاً في الهجوم.

يذكر أن القوات الافغانية والامريكية تشن على نحو منتظم هجمات جوية ضد حركة طالبان و الموالين لتنظيم الدولة الاسلامية لمنعهم انتشارهم في البلاد.