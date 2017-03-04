تنظيم الدولة يشن هجوماً على مناطق خسرها غرب الموصل

العراق - الأناضول- قال مصدر أمني عراقي، ان تنظيم الدولة الاسلامية هاجم بعنف حيين محررين في الجانب الغربي لمدينة الموصل (شمال).

وأوضح العميد خالد البهادلي، من الشرطة الاتحادية، ان “عشرات المسلحين شنوا، السبت، هجوما على حيي ( الجوسق والطيران) من ثلاثة محاور: منطقة السجن، والنبي شيت، وحي العكيدات)”.

ولفت العميد أن “التنظيم استخدم في هذا الهجوم نحو 9 مفخخات بينها عجلة كبيرة نوع بلدوزر، وقذائف الهاون من عيار 120 ملم، وصواريخ الكاتيوشا”.

وتابع ، ان “القوات المشتركة تواصل صد الهجوم الذي مايزال مستمر على الحيين منذ نحو ساعتين”، لافتاً ان “التنظيم استغل سوء الأحوال الجوية والتي اثرت على الطلعات التي تقوم بها طائرات التحالف الدولي والقوة الجوية العراقية”.

وبين، ان الحصيلة الاولية للخسائر البشرية “أسفرت عن مقتل 5 جنود بينهم ضابط برتبة نقيب، واصابة 6 جنود آخرين ، فيما قتل7 من مسلحي التنظيم”.

من جهته قال مصدر امني ان التنظيم ارسل تعزيزات قتالية لمسلحيه في خطوط المواجهة، جنوبي مدينة الموصل.

وأوضح المصدر، من احدى المناطق غير المحررة في الموصل” ان عشرات العجلات نوع بيك اب تقل مسلحين انطلقت من مناطق تموز والرفاعي والاقتصادين غربي الموصل نحو مناطق المواجهات المسلحة في حيي الطيران والجوسق والتي يهاجمها التنظيم”.