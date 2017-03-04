القوات اليمنية تستعيد قرية وموقعا جبليا من الحوثيين جنوب غربي تعز

اليمن- الأناضول- سيطرت القوات الموالية للحكومة اليمنية، السبت، على قرية وموقع جبلي في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، بعد هجوم عنيف شنته على مواقع مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثيين).

وقال بيان صحفي للمركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري، إن “قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير قرية المزجاجة في منطقة الكدحة التابعة إداريا لمديرية مقبنة جنوب غربي تعز، بعد هجوم شرس شنته على مواقع مليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح”.

وأضاف البيان الذي تلقت الأناضول نسخة منه أن “قوات الجيش تمكنت أيضاً من تحرير تلة الخزان في المنطقة نفسها”.

وفي وقت سابق السبت، قال هشام البكاري من قوات “اللواء 17 مشاه” بالجيش اليمني، للأناضول إن الجيش و”المقاومة الشعبية”، سيطروا على قرية المزجاجة.

وأشار إلى “سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، فضلاً عن إصابة 3 من جنود القوات الحكومية بجروح متفاوتة الخطورة”.

وبحسب المصدر نفسه، فإن المعارك تدور في الكدحة منذ أشهر، ويحاول الحوثيون التقدم عبر الجبال إلى منطقة البيرين، والسيطرة على الطريق الرابط بين مدينتي تعز وعدن، لفرض حصار شامل على مديريات المحافظة.

ومنذ 7 يناير/ كانون ثانٍ الماضي، تشن القوات الحكومية، عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “الرمح الذهبي”، بهدف تحرير الشريط الساحلي الممتد من مضيق باب المندب إلى ميناء مدينة المخا، وقطع إمدادات الحوثيين من محافظة الحديدة إلى تعز.