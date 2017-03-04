رئيس الوزراء التركي سيتصل بميركل هاتفياً وسط توتر بين أنقرة وبرلين

انقرة – أ ف ب – أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم السبت، أنه سيجري اتصالاً هاتفياً بالمستشارة الالمانية أنغيلا ميركل وسط الجدل الذي اثاره إلغاء تجمعات مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان في ألمانيا.

وقال يلديريم في كرشهير (وسط) “انا على موعد هاتفي مع ميركل في الساعة الثالثة بعد الظهر (12,00 ت غ)”، وذلك بينما تشهد العلاقات بين أنقرة وبرلين توتراً ملحوظاً بعد الغاء ثلاثة تجمعات مؤيدة لتوسيع صلاحيات اردوغان في استفتاء بهذا الخصوص تنظمه تركيا في اواسط نيسان/ابريل المقبل.