وزير الدفاع الاسرائيلي السابق يعلون يعلن عن تشكيل حزب جديد للتنافس على رئاسة الوزراء

تل ابيب - د ب ا – أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي السابق موشيه يعلون صباح السبت، عن تشكيل حزب جديد بهدف التنافس على رئاسة الوزراء.

وأوضح يعلون، خلال ندوة ثقاقية عقدت في تل أبيب، انه يرى ضرورة العودة إلى الحلبة السياسية بعد عشرة أشهر من اعتزال منصبه ازاء القضايا الملحة التي تواجه الدولة منها أمنية ولكن أبرزها الفساد.

وأضاف يعلون أن ما يقوض أسس الدولة مظاهرُ التحريض والكراهية والخطاب العنيف وملاحقةُ الاقليات ونزع الشرعية عن الاعلام.

كان يعالون قد اعلن استقالته من الحكومة والكنيست، في العشرين من آيار/مايو الماضي ،مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة في العمل، وانعدام الثقة، هي السبب الذي دفعه إلى الاستقالة وترك الحياة السياسية.

وأعرب وزير الدفاع سابقاً في تصريحاته السبت، عن أسفه لما وصفه بتحويل تقرير مراقب الدولة حول عملية الجرف الصامد في قطاع غزة إلى بوق في خدمة المتآمرين عليه وعلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كان تقرير مراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسف شبيرا حول عملية الجرف الصامد في عام 2014، التي تم شنها عندما كان يعالون وزيراً للدفاع ، قد قال إن نتنياهو ويعالون لم يتأكدا من وجود خطط عملياتية عسكرية للتعامل مع الانفاق أثناء العملية ، وإن المجلس الوزاري المصغر لم يناقش تهديد الانفاق قبل العملية على الرغم من تصنيفها عام 2013 بأنها تهديد استراتيجي.