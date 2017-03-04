المحامي العام فى البحرين يكشف عن تنظيم إرهابي يضم 54 عضوا

المنامة- د ب ا- كشف أحمد الحمادي المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية عن تنظيم إرهابي يضم أكثر من 54 إرهابيا.

وقال الحمادى- فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء البحرين السبت- إن من بين اعضاء التنظيم 12 متهماً يقيمون بالخارج في إيران والعراق وآخر بألمانيا وواحد وأربعون في الداخل، ومنهم العشرة الهاربون من السجن.

واشار إلى انه تم ضبط 25 متهما من أعضاء التنظيم ممن قاموا بتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية، مضيفا ان تحقيقات النيابة العامة مستمرة على مدار الساعة لاستكمالها وانجازها.

وأكد الحمادي ان التحريات كشفت أن عمليات تنقل الإرهابيين إلى عدد من الدول كانت تنطلق عبر احد قادة التنظيم في جمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي عمل على تدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.

وقال إن قادة أعضاء هذا التنظيم أعدوا وخططوا لعدد من الجرائم الإرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية وعرقلة السلطات العامة من ممارسة أعمالها.