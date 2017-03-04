مناورات عسكرية إيرانية لاختبار منظومة S-300 الصاروخية الروسية

طهران- الأناضول- أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، إجراء مناورات عسكرية لاختبار منظومة S-300 الصاروخية الروسية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إن “المناورة تهدف لتقييم قدرات المنظومة في مواجهة الأهداف ذات المقطع الراداري المنخفض، والتهديدات البالستية”.

وأضافت أن “المناورة أجريت من قبل كوادر إيرانية، وبسيناريوهات مماثلة للتهديدات التي يشهدها العالم اليوم”.

ولفت التقرير إلى أن “المنظومة الروسية الصنع، خاصة بالدفاع عن المنشآت الصناعية والمؤسسات الحكومية والعسكرية ومقرات القيادة”.

وحصلت إيران على المنظومة من موسكو منتصف 2015، الأمر الذي أثار حفيظة الولايات المتحدة.