وزير خارجية إيران: نعتبر فرنسا شريكا اقتصاديا وسياسيا مهما بالنسبة لنا

طهران- د ب ا- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، إن بلاده تسعي إلى تطوير العلاقات مع فرنسا، التي تعتبر شريكا اقتصاديا وسياسيا مهما بالنسبة لها.

جاء ذلك خلال لقاء ظريف وزير الاقتصاد الفرنسي ميشيل سابين، في مقر مكتب الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأشار ظريف إلى وجود الإرادة السياسية المشتركة بهدف تطوير العلاقات الشاملة بين البلدين، منوها إلى الاجراءات المتخذة للاستثمار المشترك في مجال انتاج السيارات والتي يمكن تطويرها أيضا. من جانبه، قال وزير الاقتصاد الفرنسي إن أداء فرنسا وإيران كان ناجحا في مجال العلاقات الاقتصادية، ،مؤكدا على السعي مع الاتحاد الاوروبي للتعاون مع إيران.

ويشار إلى ان الرئيس الايراني زار فرنسا العام الماضي، كما زار وزير الخارجية الفرنسي طهران، وانعقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بالتزامن مع الزيارة.

ويذكر أن الاتفاق النووي، المبرم بين إيران وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وبريطانيا، تضمن الغاء العقوبات الاقتصادية مما مكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية الانفتاح اقتصاديا على العالم.