الجيش الافغاني يحقق في مقتل ثمانية مدنيين بينهم أربعة أطفال في ما يرجح أنها غارة جوية

كابول- أ ف ب- فتحت وزارة الدفاع الافغانية السبت تحقيقا بشأن مقتل ثمانية مدنيين، بينهم أربعة أطفال، في ما يرجح أنها غارة جوية غرب البلاد، وفقا لما أفاد به متحدث باسمها.

وتضاربت المعلومات بشأن ملابسات مقتل الضحايا الثمانية الذين كانوا يحاولون الفرار من القتال الدائر في ولاية فرح غرب البلاد.

وأكد المتحدث باسم المحافظ، ناصر مهري، لوكالة فرانس برس أن “عربتهم اصطدمت بقنبلة أثناء محاولتهم الهرب من القتال،” مضيفا أن 27 آخرين أصيبوا بجروح.

إلا أن أحد سكان منطقة بلا بولوك، وكيل أحمد، قال إن غارة للجيش الافغاني على مواقع لحركة طالبان أخطأت هدفها.

ومن ناحيته، أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري إلى أنه “تم فتح تحقيق في الاتهامات” الموجهة إلى الجيش.

ويدفع المدنيون الافغان ثمنا فادحا للنزاع الذي تشهده البلاد وخلف نحو 11500 قتيلا وجريحا في 2016، بينهم أكثر من 3500 طفلا وفقا للأمم المتحدة التي تؤكد أن الضحايا هم نتيجة القصف الافغاني والأمريكي.

وتقول بعثة المساعدة التابعة للامم المتحدة في أفغانستان إن القوات الافغانية مسؤولة عن “43 بالمئة من الضحايا”.