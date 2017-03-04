﻿افريقيا: غلاء أسعار الخدمة يخفض معدلات مستخدمي الانترنت

نواكشوط ـ «القدس العربي» : أكد تقرير إحصائي أصدرته للتو هيئة «أنترنت لايف استاتس» عن معدلات الوصول لخدمة الانترنت في عام 2016 أن «عدد الواصلين لشبكة الانترنت في افريقيا يصل إلى 281 مليونا، أي بنسبة تصل إلى 23.4 في المئة، مع وجود فروق كبيرة بين معدلات الوصول للشبكة على مستوى بلدان القارة».

وأظهر التقرير الإحصائي الذي تصفحته «القدس العربي» أمس «تقدم دول السيشل والمغرب وجنوب افريقيا في مجال الوصول للشبكة العنكبوتية، حيث أن أكثر من نصف سكان هذه الدول يستعمل الخدمة».

وجاءت دول تونس ونيجريا وكينيا في المرحلة التالية، حيث تضم نيجيريا أكبر عدد من مستخدمي الانترنت قدر التقرير إجماليهم بـ 86 مليون شابك.

وبخصوص تسجيل حالات التقدم السنوي لاستخدام الشبكة، أظهر التقرير تسجيل جمهورية مالي لنسبة 18.6 في المئة واللوزوتو لنسبة 18.1 في المئة والكمرون لنسبة 16.5 في المئة.

وتوجد أسفل السلم بمعدل وصول يقل عن 2 في المئة، حسب التقرير، أربعة بلدان هي أريتريا وبوروندي والصومال وغينيا، بينما سجلت دول التشاد والنيجر وسيراليون وصولا للشبكة بمعدلات تقل عن 3 في المئة، حسب التقرير.

وبمقارنة الجزائر مع وسائلها الضخمة، أظهر التقرير ضعفا كبيرا في استخدام الشبكة، حيث لا يتجاوز معدل الاستخدام 19.7 في المئة وهي نسبة تقل عن معدلات السنغال وزيمبابوي وكوت ديفوار وحتى عن السودان. وتؤكد استخلاصات التقرير أن تأخر الجزائر غير مفهوم، إذا ما قورن بالمغرب (57.6٪)، وتونس (48.1٪)، وحتى بمصر (33٪).

وأظهر التقرير أن معدل استخدام سكان موريتانيا لشبكة الانترنت يصل إلى 17.10 في المئة، مسجلة بذلك نسبة تقدم قدرها 15.80 في المئة، وهو ما يؤكد وصول 712464 مواطنا موريتانيا حاليا للشبكة.

ويؤكد التقرير وجود تمدد مهم لشبكة الانترنت على مستوى القارة الإفريقية ما يجعلها سوقا مهمة في المجال، وإن كانت حظوظ الوصول للنت فيها غير متساوية، حيث يبلغ مجموع الواصلين للشبكة في عموم القارة 281 مليونا أي بنسبة تصل بالكاد لـ 23 في المئة.

وإذا كانت القارة قد شهدت في عمومها زيادة في معدل الوصول للنت بمتوسط قدره 4 في المئة فإن الفروق بين الدول كبيرة للغاية حيث تتراوح بين 1 و50.

ومع أن معدل استخدام النت ازداد، فإن أسعار الخدمة في القارة الافريقية ما تزال باهظة للغاية، وهنا أظهر التقرير فروقا كبيرة جدا بين الدول؛ فبالنسبة للبلدان الواقعة على الساحل الأطلسي قريبة من الكابل البحري للألياف البصرية الناقل للخدمة، فإن الأسعار معقولة وسرعة الخدمة جيدة كذلك.

وبلغ سعر خدمة الانترنت في غانا سبعة دولارات للشهر، و55 دولارا في جنوب افريقيا، وفي الصومال وصل إلى 100 دولار.

وتظهر الكلفة الباهظة للخدمة في بلدان أخرى مثل التشاد واللوزوتو حيث تكلف خدمة الانترنت ما بين 600 إلى 3000 دولار شهريا، وهو ما لا يمكن تصديقه بالكامل لكون معدل الوصول للنت في التشاد لا يتجاور 3 بالمئة من عموم السكان.

وتظل افريقيا مع كل هذا أحد أكبر مصادر الجريمة السبرانية حيث توجد مكامن لهذه الجريمة في كوت ديفوار وفي الكمرون.

ولقياس حجم هذا الخطر، تكفي مراجعة سريعة لتقرير الهيئة الأوروبية للاستعلام الاستراتيجي المنشور في شباط/فبراير 2016، الذي أكد «أن جمهورية كوت ديفوار خسرت في عام 2013 ما يقدر بـ 26 مليار فرنك افريقي بسبب الجرائم السبرانية، فيما خسرت السنغال 15 مليار فرنك افريقي في السنة نفسها وبالسبب نفسه».