﻿فيليب لام… «المحترف المتكامل» يتأهب الى ترك بصمة جديدة!

برلين ـ «القدس العربي»: وسط حالة من الترقب وتوقعات كبيرة بأن يعلن فيليب لام قائد فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم اعتزاله اللعب بنهاية الموسم الحالي، يتأهب لام لخوض مباراته رقم 500 مع البايرن عندما يلتقي الفريق ضيفه شالكه في الدوري الألماني (بوندسليغا).

واستأنف لام (33 عاما) تدريباته مع الفريق بعد تعافيه من كدمة في القدم، ليصبح جاهزا ومستعدا لخوض المباراة التي ستصبح المباراة رقم 500 له مع البايرن في حالة مشاركته في اللقاء. ولم يتردد الأسباني جوسيب غوارديولا المدرب السابق للبايرن في أن يصف لام من قبل بأنه «أذكى لاعب كرة قدم توليت تدريبه». كما قال يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني، في وصفه لام: «المحترف المتكامل».

وتمتد مسيرة لام الاحترافية على مدار 15 عاما، حصد خلالها 21 لقبا في بطولات عدة مختلفة، ولم ينل سوى 24 إنذارا خلال هذه المسيرة الطويلة. ويتطلع لام إلى قيادة الفريق لنتائج جيدة في المراحل الحاسمة من الموسم الحالي خلال الشهور القليلة المقبلة، أملا في الفوز مع الفريق بثلاثية الدوري والكأس في ألمانيا ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم. والتحق لام بنادي بايرن ميونيخ في 1995، ولكنه ترك الفريق إلى شتوتغارت على سبيل الإعارة من 2003 إلى 2005 قبل أن يعود للنادي البافاري. وفاز لام مع البايرن بجميع الألقاب الممكنة محليا وأوروبيا وعالميا، وتوجها بالثلاثية التاريخية (دوري وكأس ألمانيا ودوري الأبطال الأوروبي) في 2013، كما قاد المنتخب الألماني للفوز بكأس العالم 2014 بالبرازيل، قبل اعتزال اللعب الدولي في نهاية البطولة بعدما خاض 113 مباراة دولية مع المنتخب. وحصد لام 21 لقبا خلال مسيرته الكروية حتى الآن، فيما نال 24 بطاقة صفراء فقط على مدار هذه المسيرة الكروية الطويلة. ولم يسبق للام أن تعرض للإيقاف، علما أنه ارتكب 199 مخالفة فقط ضد لاعبي الفرق المنافسة في البوندسليغا على مدار مسيرته الرياضية حتى الآن.

وقال غوارديولا: «يلعب لام بشكل جيد دائما، لم أره من قبل يقدم مستويات متواضعة. سيكون دائما شخصا خاصا في حياتي. إنه أسطورة بحق». وقال لوف: «فيليب لام يمنح لفريقه التماسك ويمكن الاعتماد عليه. قدم أعلى المستويات في مبارياته مع المنتخب الوطني. لديه قدرة طبيعية على فرض سطوته ويستطيع تحمل المسؤولية. إنه قائد طبيعي». وكان لوف هو من منح لام شارة القيادة بالمنتخب الألماني (مانشافت) عندما كان اللاعب لا يزال في السادسة والعشرين من عمره، وذلك بعد إصابة مايكل بالاك القائد السابق للمانشافت. ولم يكن لدى لام أي استعداد للتخلي عن شارة القيادة بعدها، حيث منح شكلا جديدا لدور القائد في الملعب، فيما لم يعد بالاك للعب مع المانشافت بعد ذلك. وقال لام ذات مرة: «كان أمرا سعيدا بالنسبة لي دائما أن أساهم في قيادة زملائي لتطبيق أسلوب لعب الفريق». ورغم كل النجاح الذي حققه لام في الماضي، ما زال اللاعب قادرا على جذب الأضواء والاستحواذ على عناوين الأخبار في المراحل الأخيرة من مسيرته الكروية.ولم يسجل لام أي هدف في 109 مباريات خاضها بدوري أبطال أوروبا حتى الآن.

وإذا واصل لام مسيرته مع البايرن وأحرز لقب البوندسليغا في الموسمين الحالي والمقبل، سيصبح أكثر لاعبي الفريق والبوندسليغا فوزا بلقب البطولة على مدار التاريخ برصيد تسعة ألقاب. لكن هذا سيعتمد على قراره بشأن الاستمرار في الملاعب الموسم المقبل من عدمه. ويعتزم لام الاعتزال بانتهاء عقده مع الفريق في نهاية الموسم المقبل، ولكنه لم يستبعد الاعتزال بنهاية الموسم الحالي، وحتى بعدما أصبح مرشحا بقوة لشغل منصب مدير الكرة وهو المنصب الشاغر في البايرن حاليا، فأنه رفض الأمر وفضل عدم أخذ قرار حالياَ.