﻿الظاهرة روبرت ليفاندوفسكي… ماكينة أهداف لا تهدأ في بايرن ميونيخ!

ميونيخ (ألمانيا) ـ «القدس العربي»: بات النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، بمثابة طوق النجاة للفريق البافاري في اللحظات الأخيرة، فعندما تتأزم الأمور ويعجز بقية اللاعبين عن العمل، فإن الشغل الشاغل لديهم يصبح في كيفية تمرير الكرة للاعب صاحب القميص رقم 9 الذي لديه القدرة على إيجاد الحلول.

وساهمت أهداف ليفاندوفسكي الحاسمة، والتي تبدو في ازدياد مستمر، في احتفاظ البايرن بالصدارة حتى الآن، بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزيغ في بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا). ولعب ليفاندوفسكي دور المنقذ في مباراة البايرن في الدوري أمام مضيفه هيرتا برلين قبل اسبوعين، بعدما سجل هدف التعادل للفريق في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليعيد إلى الأذهان هدفه الرائع الذي أحرزه في اللحظات الأخيرة في شباك فرايبورغ منذ عدة أسابيع، الذي منح البايرن من خلاله انتصارا ثمينا، قبل أن يعود في الجولة التالية الاسبوع الماضي، بتسجيل ثلاثية رائعة (هاتريك) في فوز البايرن الساحق على منافسه هامبورغ بثمانية أهداف نظيفة.

وقال نجم البايرن عقب المواجهة المثيرة التي شهدتها العاصمة الألمانية برلين: «إن هذا لا يزال جذابا، يمكن للجماهير أن تتحدث عن هذا اللقاء لوقت طويل». وازدادت القيمة الفنية لليفاندوفسكي مع البايرن بشكل مطرد في الموسم الحالي على وجه الخصوص، في ظل معاناة زميله توماس مولر من العقم التهديفي هذا الموسم. وبعدما أصبح ماكينة أهداف البايرن حاليا، فإن السؤال يدور الآن عما إذا كانت لدى ليفاندوفسكي القدرة على حمل آمال الفريق في التتويج بثلاثية تاريخية أخرى (الدوري والكأس ودوري الأبطال) على عاتقه بمفرده؟

وتحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البايرن عن ليفاندوفسكي قائلا: «إنه لاعب رائع ومهم للغاية بالنسبة لنا». واستعان أنشيلوتي بليفاندوفسكي، الذي كان جالسا على مقاعد البدلاء، ليقود اللاعب البولندي فريقه للحصول على نقطة التعادل في الوقت القاتل. وفضل المدرب الإيطالي إراحة ليفاندوفسكي ولم يدفع به في القائمة الأساسية أمام هيرتا برلين، قبل أن يعدل عن قراره ويدفع به في اللقاء للعب بجوار مولر في خط الهجوم من أجل تحريك المياه الراكدة في الفريق. وتابع ليفاندوفسكي تسديدة زميله أريين روبن التي أبعدها الدفاع من على خط المرمى، ليضع الكرة داخل الشباك في الدقيقة السادسة (الأخيرة) من الوقت الضائع للشوط الثاني. وأوضح ليفاندوفسكي: «من الممكن أن تعجز عن التسجيل طوال 90 دقيقة وتحرز هدفا في الثانية الأخيرة». وتبدو لغة الأرقام كفيلة أن تتحدث بمفردها عن تألق ليفاندوفسكي اللافت هذا الموسم تحديدا، فخلال 31 مباراة لعبها مع بايرن في مختلف المسابقات في الموسم الحالي، تمكن من تسجيل 19 هدفا في البوندسليغا، وستة أهداف في دوري الأبطال، وثلاثة أهداف في كأس المانيا.

وقال كارل هاينز رومينيغه نائب رئيس البايرن: «دائما ما يتواجد ليفاندوفسكي في المكان المناسب لتسجيل الأهداف الحاسمة». وأعطى ليفاندوفسكي دفعة قوية لهجوم البايرن منذ انضمامه إلى الفريق عام 2014 قادما من الغريم التقليدي بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر، لينضم إلى قائمة مهاجمي البايرن العظماء. ولمح رومينيغه بقوله: «لدينا تاريخ حافل في هذا المركز في البايرن، منذ عصر جيرد مولر في السبعينات، وبطبيعة الحال فإنه من المهم بالنسبة لنا أن يكون لدينا مهاجم قادر على هز الشباك بصورة منتظمة». ولم يكن قرار تمديد التعاقد مع ليفاندوفسكي حتى عام 2021 مع زيادة الراتب، صعبا على مسؤولي البايرن. ويبدو ليفاندوفسكي مثل الآلة التي لا تهدأ على الإطلاق منذ قدومه إلى البايرن، ما يجعله يستحق الحصول على كل مبلغ من إدارة النادي. وكشف رومينيغه بقوله: «إنه لم يتعرض لأي إصابة مطلقا». ولم يغب ليفاندوفسكي (28 عاما) عن الفريق سوى في مباراتين فقط طوال الفترة التي قضاها مع البايرن، بسبب تعرضه للإصابة بكدمات طفيفة.