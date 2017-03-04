﻿انتشار واسع لصورة كلينتون وهي تقرأ عن استخدام بنس لبريد إلكتروني خاص

حظيت صورة لمرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون وهي تنظر إلى صحيفة تصدرها عنوان رئيسي عن استخدام مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي لبريد إلكتروني خاص بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وعلق الآلاف عليها.

وانتقد بنس وآخرون ممن شاركوا في حملة الرئاسة للحزب الجمهوري العام الماضي استخدام كلينتون لخادم بريد إلكتروني خاص خلال توليها منصب وزيرة الخارجية.

وكانت كلينتون على طائرة من بوسطن إلى نيويورك أمس عندما التقط أحد الركاب صورة لها وهي تنظر إلى الصفحة الأولى من عدد الجمعة من صحيفة «يو.إس.إيه توداي» الذي جاء عنوانها الرئيسي «بنس استخدم بريدا إلكترونيا شخصيا وهو في منصب».

وكانت صحيفة «إنديانابوليس ستار» هي أول من أورد خبرا عن استخدام بنس لحساب بريد إلكتروني من «إيه.أو.إل». وقالت الصحيفة إن بنس استخدم هذا الحساب -الذي تعرض لعملية اختراق الصيف الماضي- في بعض الأوقات لمناقشة أمور حساسة وقضايا متعلقة بالأمن الداخلي عندما كان حاكما لولاية إنديانا.

وقال بنس أمس إنه التزم بقوانين الولاية في استخدامه لحساب البريد الإلكتروني وكلف محاميا خارجيا بمراجعة سجلات بريده الإلكتروني الخاص والاحتفاظ بتلك المتعلقة بأعمال الدولة في أرشيف.

وخلال الحملة الانتخابية الرئاسية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنس إن استخدام كلينتون لخادم بريد إلكتروني خاص انتهك القانون وعرض الأمن القومي للخطر وهو ما دفع مؤيديهم للهتاف في المؤتمرات الانتخابية «احبسوها!».

وقالت لجنة رقابية داخل وزارة الخارجية الأمريكية إن استخدام كلينتون لخادم بريد إلكتروني خاص يخالف قواعد الوزارة. وراجع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بريدها الإلكتروني بحثا عن مواد سرية لكنه لم يجد ما يستدعي توجيه اتهامات جنائية. (رويترز)