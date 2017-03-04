﻿إيران تختبر بنجاح منظومة صواريخ اس 300 الروسية

طهران – د ب ا – جرى في احدى قواعد قوات الدفاع الجوي في إيران الاختبار العملياتي لمنظومة اس 300 الصاروخية للدفاع الجوي بحضور عدد من المسؤولين العسكريين والحكوميين.

وأفادت وكالة «تسنيم» الدولية للأنباء أمس السبت أن هذه الاختبار العملياتي سمي بـ «مناورة دماوند» وذلك من أجل تقييم كيفية أداء هذه المنظومة عبر استخدام مجموعة كبيرة من الأهداف الطائرة والصاروخية في هذا الاختبار.

وتضمنت هذه المناورة اختبارا كاملا لهذه المنظومة على يد الكوادر الإيرانية وجرى التدريب على سيناريو مشابه للتهديدات العالمية في الوقت الراهن، وتم تقييم عمليات كشف الأهداف، ورصدها وتتبعها والاشتباك معها بواسطة منظومة اس 300، بالاضافة إلى تقييم أداء هذه المنظومة في أجواء الحرب الالكترونية وقد أطلقت صواريخ من هذه المنظومة وتم إصابة الأهداف وتدميرها.

كانت روسيا قد سلمت إيران الدفعة الاولى من منظومة اس – 300 في شباط/فبراير عام2016 . بعد أن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع رسوما برفع حظر توريدها. كانت روسيا قد فرضت الحظر في عام 2010 استجابة لقرار لمجلس الأمن بفرض حظر على الأسلحة على إيران بسبب برنامجها النووي.