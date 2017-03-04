﻿السلطات الأردنية تنفذ حكم الاعدام بحق 15 محكوما

عمان-أ ف ب – نفذت السلطات الأردنية فجر السبت أحكام الاعدام بحق 15 أردنيا «إرهابيا ومجرما» في أول مرة يتم فيها إعدام هذا العدد من المحكومين في هذا البلد الذي شهد هجمات دامية في العام الماضي.

وكانت آخر مرة نفذ فيها الآردن عمليات اعدام لعدد كبير من المحكومين في 21 كانون الاول/ديسمبر 2014 حيث أعدم 11 شخصا أدينوا بجرائم قتل جنائية غير مرتبطة بالسياسة أو الإرهاب.

وكانت تلك أولى عمليات الإعدام منذ 2006.

غير أنها أول مرة يتم فيها إعدام 15 محكوما دفعة واحدة.

وأعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني انه «تم تنفيذ أحكام الاعدام في سجن سواقة (70 كلم جنوب عمان

وتابع المومني «تم فجر أمس السبت تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق عشرة أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية»، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وأضاف المومني ان «الجرائم الإرهابية التي ادين بها الإرهابيون هي هجمات ضد «مكاتب المخابرات العامة في البقعة والاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام في صما واغتيال الكاتب ناهض حتر والتفجير الإرهابي الذي تعرضت له سفارة المملكة في بغداد عام 2003، والهجوم الإرهابي على فوج سياحي في المدرج الروماني».

وكان المتحدث يشير إلى هجوم ضد سياح في مدرج روماني في العام 2006 أسفر عن مقتل بريطاني، وإلى الهجوم على مكتب المخابرات في البقعة شمال الأردن والذي أدى إلى سقوط خمسة قتلى من عناصر دائرة المخابرات.

وقتل ناهض حتر في 25 ايلول/سبتمبر أمام قصر العدل بوسط عمان بينما كان يهم بدخول المحكمة لحضور أولى جلسات محاكمته لنشره رسما كاريكاتوريا على صفحته على فيسبوك اعتبر انه «يمس الذات الإلهية».

وحسب المومني فقد تم تنفيذ حكم الاعدام بحق خمسة محكومين في ما يعرف بخلية إربد الإرهابية.

وكانت الأجهزة الأمنية أحبطت في آذار/مارس من العام الماضي مخططا إرهابيا مرتبطا بتنظيم الدولة الإسلامية في محافظة إربد (89 كلم شمال عمان) ضد أهداف مدنية وعسكرية، عقب مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين أدت إلى مقتل سبعة مسلحين وضابط أمن.

وتابع المومني ان «المجرمين الخمسة الآخرين ارتكبوا جرائم جنائية كبرى بشعة تتمثل باعتداءات جنسية وحشية على المحارم».

وأشارت مصادر قضائية أردنية إلى انه «مازال هناك نحو 94 شخصا محكوم عليهم بالإعدام شنقا وأغلبهم في قضايا قتل واغتصاب».

ويشارك الأردن في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والذي يشن ضربات جوية على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وفي العراق.

وتعرض الأردن لأربع اعتداءات دامية في العام 2016 أدت إلى سقوط عدد من عناصر الأجهزة الأمنية وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن اثنين منها.

كما أعلنت السلطات احباط مخططات أخرى للتنظيم الجهادي في البلاد في 2016

وأثار استئناف عمليات الاعدام في الأردن بعد تعليقها بشكل غير رسمي في 2006 استنكار منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وكان الأردن نفذ في العام 2015 حكم الاعدام شنقا بحق جهاديين عراقيين اثنين ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي.

والريشاوي انتحارية عراقية شاركت في تفجير ثلاثة فنادق في عمان.

أما الكربولي الذي ينتمي لتنظيم القاعدة فقد قتل سائق أردنيا في العراق وكانت القوات الأردنية اعتقلته في ايار/مايو 2006.

