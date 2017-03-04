﻿الرئيس الجزائري يرد على شائعات وفاته باستئناف نشاطه

الجزائر – د ب أ- أفادت مصادر جزائرية أمس السبت بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بصحة جيدة واستأنف نشاطه تزامنا مع انتشار شائعات تحدثت عن وفاته.

ونقل الموقع الاخباري الجزائري الالكتروني « الجيري 1» أمس عن المصادر قولها إن الرئيس بوتفليقة وفي إطار متابعته للملفات اليومية، سيستقبل وزير الخارجية الاسباني، الفونسو داستيس يوم الاربعاء المقبل، على هامش زيارته للجزائر.

وحسب المصادر، سيجتمع بوتفليقة مع الرئيس الايراني حسن روحاني يوم 12 آذار/مارس الجاري، بمناسبة الزيارة الرسمية لروحاني إلى الجزائر بدعوة من بوتفليقة.

ولا يعرف إن كان بوتفليقة سيستقبل وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو، الذي من المرتقب أن يزور الجزائر يوم الثلاثاء المقبل، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية.

وكان بوتفليقة الذي احتفل قبل يومين بعيد ميلاده الثمانين، تعرض الشهر الماضي لالتهاب حاد في الشعب الهوائية، هذا المانع الصحي «الظرفي» تسبب في ارجاء زيارة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل إلى الجزائر التي كانت مقررة يومي 20 و21 شباط/فبراير الماضي.

وكان سفير الجزائر في لبنان أحمد بوزيان أكد في وقت سابق أمس أن الرئيس «بوتفليقة بصحة جيدة والأنباء التي تتحدث عن وفاته مغرضة».