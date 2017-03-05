الطائرات الأمريكية تجدد قصف مواقع مفترضة للقاعدة في اليمن

صنعاء- د ب أ- جددت الطائرات الأمريكية من دون طيار، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، ضرباتها الجوية على مواقع يعتقد بأنها تابعة لعناصر تنظيم القاعدة في محافظة البيضاء 268/ كيلومترا جنوب شرق العاصمة صنعاء./

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية، إن دوي انفجارات عنيفة هزت مدنية رداع، إثر سلسلة غارات جوية شنتها طائرات أمريكية من دون طيار، استهدفت مواقع متفرقة في منطقة يكلا بمديرية ولد ربيع برداع.

وأكدت المصادر، أن حالة من الهلع اصابت المواطنين في مناطق مختلفة بمدينة رداع خوفاً من استهدافهم بتلك الغارات، لافتة إلى أن تحليق الطيران لا يزال مستمرا في أجواء مدينة رداع بشكل مكثف.

سبق ونفذت القوات الامريكية عملية إنزال في منطقة يكلا، أسفرت عن مقتل واصابة العشرات بينهم نساء وأطفال، ومشايخ قبليون (متهمون بالانتماء لتنظيم القاعدة).

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت الجمعة الماضية أن الضربات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية اجريت بالشراكة مع الحكومة اليمنية حيث تم التنسيق مع الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأكدت بأنها ستستمر بالعمل مع الحكومة اليمنية “لهزيمة القاعدة وحرمانها من القدرة على تنفيذ عمليات ارهابية في اليمن”.

وكثفت الطائرات الأمريكية ضرباتها الجوية في اليمن منذ تسلم دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.