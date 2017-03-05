50 مقاتلا قاصرا يغادرون أحد معسكرات “فارك” في كولومبيا

بوجوتا- د ب أ- غادر نحو 50 مقاتلا قاصرا، ينتمون لحركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، معسكرا في الشمال الغربي من البلاد وفقا لبنود اتفاق السلام الموقع بين الجماعة المتمردة والسلطات الكولومبية، حسبما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم السبت.

وقالت اللجنة في بيان إن عاملين في الصليب الأحمر أجروا فحوصات طبية على المقاتلين القصر ثم سلموهم إلى عاملين في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) سيقومون بمساعدتهم في الانتقال إلى الحياة المدنية.

ولم يتم الكشف عن موقعهم بالتحديد.

ووافقت “فارك” على تسليم جميع المقاتلين القصر إلى الصليب الأحمر قبل حلول الأول من نيسان/ ابريل المقبل.

وبموجب اتفاق السلام، طلب من متمردي “فارك” الانتقال إلى 26 منطقة انتقالية أنشئت حديثا قبيل تسليم أسلحتهم.

ووصل أخر300 مقاتل إلى واحدة من هذه المناطق الانتقالية الشهر الماضي.

وينص اتفاق السلام على تسليم جميع أسلحة حركة “فارك” بحلول أيار/ مايو المقبل وصهرها واستخدامها لبناء نصب تذكاري للسلام.

يذكر أن الحكومة الكولومبية و”فارك” توصلتا لاتفاق سلام في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، ينهي الصراع الطويل الذي أودى بحياة أكثر من 260 ألف شخص وشرد الملايين على مدى أكثر من نصف قرن.