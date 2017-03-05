واشنطن تبحث تعيين توني بلير مبعوثها إلى الشرق الأوسط

لندن- أ ف ب- افادت صحيفة “ذي ميل” البريطانية الأحد أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير للتباحث واياه في امكان تعيينه مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى الشرق الاوسط.

وقالت الصحيفة الاسبوعية إن كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، اجتمع مع بلير الاسبوع الماضي، في ثالث لقاء بين الرجلين منذ ايلول/ سبتمبر.

ورفض متحدث باسم بلير الادلاء بأي تعليق في هذه المسألة، مكتفيا بالقول “لن اعلق على محادثات خاصة”.

وبلير الذي فاز بثلاث انتخابات على التوالي مما سمح له بتولي رئاسة الوزراء لمدة 10 سنوات (1997-2007)، تولى بعد مغادرته 10 داونينغ ستريت منصب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط. وتضم الرباعية الدولية الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي.

وظل بلير مبعوثا للرباعية الدولية حتى 2015، ومذاك عاد للانخراط أكثر في الحياة السياسية البريطانية وقد دعا في شباط/ فبراير مواطنيه المؤيدين للاتحاد الاوروبي الى التحرك واقناع الناخبين الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد بتغيير رأيهم.