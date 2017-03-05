العثور على قائد طائرة حربية سورية تحطمت داخل الاراضي التركية

اسطنبول- د ب أ- عثرت السلطات التركية على طيار الطائرة الحربية السورية التي تحطمت داخل الحدود التركية، وتم نقله إلى مستشفى، حسبما افادت وكالة انباء “الاناضول” التركية الرسمية الأحد، نقلا عن حاكم اقليم هاتاي الحدودي.

وكانت جماعة “أحرار الشام” المتشددة اعلنت انها تمكنت من اسقاط الطائرة في وقت متأخر من السبت. ورغم ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه لم يكن من الواضح ما إذا كان سبب سقوط الطائرة مشكلة فنية أو تم اسقاطها.

وتعد تركيا واحدة من الدول الداعمة لجماعات المعارضة السورية. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم السبت إن الاحوال الجوية كانت سيئة في المنطقة، مشيرا إلى أن سبب التحطم لم يتضح بعد.

وذكر تقرير الأناضول أن الطيار تمكن من استخدام مظلته للهبوط على الأرض بسلام. وعثر عليه خائر القوى بعد بحث استمر تسع ساعات من قبل فرق الأمن التركية ويخضع حاليا للرعاية الطبية بأحد المراكز الصحية المحلية.

وتردد أن الطائرة من طراز ميج 21.

وتدعم روسيا الحكومة السورية في الحرب الأهلية.