الحزب الحاكم في اليابان يوافق على تعديل قد يجعل آبي رئيس الوزراء الاطول خدمة

طوكيو- د ب أ- وافق الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان الأحد على تمديد فترة ولاية رئيس الحزب، وهو تغيير من شأنه أن يجعل شينزو آبي رئيس الوزراء الأطول خدمة في فترة ما بعد الحرب.

وقرر الحزب الديمقراطي الليبرالي تمديد ولاية رئيس الحزب إلى ثلاث فترات متتالية، مدة كل منها ثلاث سنوات، بدلا من اثنتين. ومن الممكن أن يسمح التعديل ببقاء آبي في منصبه حتى عام 2021 حيث أن فترة رئاسته للحزب الديمقراطي الليبرالي ستنتهي في أيلول/ سبتمبر 2018.

وتولى آبي (62 عاما) منصبه في كانون أول/ ديسمبر من عام 2012، متعهدا بإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم. لكن حكومته فشلت في تحقيق معدل النمو المستهدف على المدى الطويل منذ ذلك الحين.

وشغل آبي في وقت سابق منصب رئيس الوزراء لمدة سنة، لاحقته خلالها سلسلة من الفضائح تورط فيها وزراء من حكومته، قبل أن يستقيل في أيلول/ سبتمبر 2007.

ويعتبر إيساكو ساتو رئيس الوزراء الأطول خدمة في فترة ما بعد الحرب، حيث شغل المنصب من تشرين ثان/ نوفمبر 1964 وحتى تموز/ يوليو 1972.