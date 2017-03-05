اصابة رجل من السيخ بالرصاص قرب سياتل في الولايات المتحدة

لوس انجليس- أ ف ب- أصيب رجل من طائفة السيخ بالرصاص في هجوم استهدفه في سياتل بشمال غرب الولايات المتحدة، ما حمل الشرطة على فتح تحقيق، بحسب ما أفادت صحيفة “سياتل تايمز″ السبت.

وكان الرجل البالغ من العمر 39 عاما والذي لم تكشف هويته ولا جنسيته، يغسل سيارته مساء الجمعة أمام منزله في كنت قرب سياتل في ولاية واشنطن، حين اقترب منه رجل ملثم يحمل سلاحا، وفق الصحيفة.

وأوضحت سياتل تايمز أن الرجل الملثم قال له “عد إلى بلادك” وأطلق عليه النار فأصابه في ذراعه ولاذ بالفرار.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة تبحث عن مطلق النار وتعالج القضية على أنها جريمة بدافع التعصب.

وقال جاسميت سينغ أحد قادة مجموعة السيخ في سياتل في تصريح للصحيفة أن الضحية خرج من المستشفى، مضيفا “هو وعائلته في حالة من الصدمة الشديدة”.

وقال سينغ “نتساءل ما الذي يجري. لا أحد ينجو من أجواء الكراهية التي أثيرت”.

وهو يشير بذلك إلى سلسلة من حوادث العنف المرتبطة بالتعصب التي وقعت مؤخرا في الولايات المتحدة، ولا سيما هجوم على مواطنين هنديين في نهاية شباط/ فبراير في كنساس بوسط البلاد.

وقام رجل أبيض بإطلاق النار على الهنديين في حانة في مدينة كنساس، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الثاني بجروح. وقال شاهد أنه شتم الرجلين قبل أن يطلق النار عليهما وصاح “اخرجا من بلادي”، وأنه تبجح بقتل “ايرانيين” اثنين قبل أن تعتقله الشرطة بقليل.

وكان لذلك الهجوم أصداء كبيرة في الولايات المتحدة وندد البيت الأبيض بعمل “دافعه الكراهية العنصرية”.