بعثة رسمية من الكونغرس تصل إسرائيل لبحث ملف نقل السفارة إلى القدس

القدس المحتلة- الاناضول- وصلت الى إسرائيل الليلة الماضية، بعثة رسمية من الكونغرس الأمريكي، لدراسة ملف نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب الى القدس، وفقا للاذاعة الاسرائيلية العامة (رسمية).

وقالت الاذاعة الاسرائيلية، الأحد، إن البعثة ستعمل على دراسة نقل السفارة الأمريكية الى مدينة القدس، من الناحيتين العملية والسياسية.

وأضافت، إن البعثة ستعمل على فحص مواقع محتملة لنقل السفارة إليها داخل القدس.

وأشارت إلى إن البعثة تضم، رون دي سانتيس رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الأمن القومي التابعة لمجلس الشيوخ، وعضو الكونغرس دينيس روس.

وذكرت الاذاعة أن سانتيس، ودينيس روس، سيتجمعان مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشخصيات أخرى خلال زيارة البعثة التي ستستمر لمدة 24 ساعة.

وخلال حملته الانتخابية وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل سفارة بلاده من مدينة تل أبيب إلى القدس، وهو ما أثار ردود فعل عربية وإقليمية ودولية واسعة رافضة لمثل هذا الأمر.