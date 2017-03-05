هآرتس: نتنياهو يتراجع عن طرح مبادرة للسلام الإقليمي

القدس المحتلة: الأناضول- قالت صحيفة “هآرتس″، الإسرائيلية، في عددها الصادر الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تراجع عن طرحه مبادرة للسلام الإقليمي، كان قد قدّمها قبل نحو 9 أشهر، لرئيس حزب “المعسكر الصهيوني” المعارض، “يتسحاق هرتسوغ”.

وأضافت الصحيفة: “قدّم نتنياهو، قبل نحو تسعة أشهر، عرضاً خطياً يتضمن مبادرة سلام إقليمية، لرئيس حزب المعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ”.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو أعدّ مستنداً يشمل “بياناً مشتركاً يكون أساساً لدفع مبادرة سلام إقليمية ولإقامة حكومة وحدة في اسرائيل”.

وتابعت الصحيفة: “ينص المستند على استعداد نتنياهو لتقديم تنازلات إقليمية استناداً إلى حل الدولتين، ولتقليص حجم البناء في المستوطنات بشكل ملموس″.

وأفادت “هآرتس″ أن نتنياهو تراجع تدريجياً عن المبادرة بعد ثلاثة أسابيع من طرحها على “هرتسوغ”، رغم توصلهما الى تفاهمات مبدئية بشأنه، وفق الصحيفة.

وأرجعت الصحيفة انسحاب نتنياهو إلى “الأزمة السياسية التي اندلعت بسبب النقطة الاستيطانية العشوائية عامونا”.

وفي ديسمبر/ كانون أول 2014، أوعزت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) إلى الحكومة الإسرائيلية بإخلاء البؤرة الاستيطانية “عامونا” في غضون عامين بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة خلافا للقانون.

وكان نتنياهو، قد أقر الشهر الماضي، بصحة ما كشفته صحيفة “هآرتس″، الإسرائيلية، حول مشاركته في قمة رباعية، عقدت العام الماضي، بمشاركة ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري في مدينة العقبة الأردنية.

وذكرت “هآرتس″، في حينه، أن كيري استعرض خلال الاجتماع، الذي عقد في 21 فبراير/ شباط 2016، خطة إقليمية للسلام مع الدول العربية والفلسطينيين، على أساس قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، واعتراف الفلسطينيين مع الدول العربية بإسرائيل كـ”دولة يهودية”.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو رفض العرض الأمريكي، في ذلك الوقت.