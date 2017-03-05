القوات العراقية تقتحم حي “الدواسة” في الموصل وعينها على المجمع الحكومي

نينوى- الأناضول- اقتحمت الشرطة العراقية، صباح الأحد، أهم الأحياء الواقعة في وسط الجانب الغربي لمدينة الموصل، وعينها على المجمع الحكومي، وسط قصف مدفعي وصاروخي.

وفي بيان له تلقت الأناضول نسخة منه، قال قائد الشرطة رائد جودت إن “قوات الشرطة الاتحادية اقتحمت حي الدواسة الذي يضم المباني الحكومية وسط الموصل بإسناد قصف مدفعي وصاروخي مكثف”.

ويضم المجمع الحكومي، مؤسسات: ديوان محافظة نينوى، وهيئة استثمار نينوى، ودار القضاء، ودار الضيافة، ومديرية شرطة نينوى، والمؤسسة الإعلامية الرسمية.

من جهته، قال العميد عدنان الجبوري في قوات جهاز الرد السريع (تابع للداخلية) للأناضول إن “القوات المسلحة شرعت بعملية اقتحام المجمع الحكومي، من محورين الأول حي الجوسق، والآخر حي الطيران جنوبي مدينة الموصل بهدف استعادة السيطرة عليه بالكامل”.

وفشلت القوات المسلحة العراقية المشتركة السبت، في السيطرة على المجمع خلال هجوم تكبدت خلاله خسائر في الأرواح والمعدات.

وفي هذا الصدد، أشار الجبوري إلى أن “القوات التي يساندها طيران التحالف الدولي عازمة هذه المرة على تحرير المجمع ورفع العلم العراقي فوقه”.

وأشار إلى أن مواجهات مسلحة عنيفة تدور الآن بين القوات العراقية والتنظيم على مشارف حي الدواسة.

وسيطر تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” على مدينة الموصل بأكملها في منتصف عام 2014، غير أن مناطق نفوذه باتت تتقلص باستمرار في العراق، لاسيما بعد خسارته الجانب الشرقي للموصل وفقدانه الكثير في محورها الغربي.