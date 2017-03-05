مقتل ثمانية مسلحين على الاقل في عمليات أمنية شمال أفغانستان

قندوز- د ب أ- ذكر بيان عسكري الأحد أن ثمانية مسلحين على الاقل قتلوا في عمليات عسكرية، نفذتها قوات الامن بإقليمي قندوز وتخار، شمال أفغانستان، طبقا لما ذكرته قناة “تولو نيوز″ الاذاعية الافغانية الأحد.

وأضاف البيان الصادر عن الفيلق بامير 20 أن 12 مسلحا آخرين أصيبوا في العمليات.

وتابع البيان أنه تم اعتقال مسلحين اثنين آخرين.

وتم العثور على عدد من الاسلحة، خلال العمليات.

ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل بشأن احتمال سقوط ضحايا في صفوف قوات الامن، خلال العمليات.

وكان 18 مسلحا على الاقل من طالبان، من بينهم تسعة من قيادي الحركة، قد قتلوا خلال عمليات لمكافحة الإرهاب، وقعت بإقليم “لاجمان” شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الافغانية للانباء أمس السبت.

وذكر مسؤولو الحكومة المحلية أن المسلحين قتلوا خلال سلسلة من العمليات الجوية والبرية، التي وقعت في منطقة “اليشينج”.

وأكد سارهادي زواك، المتحدث باسم حاكم الاقليم، أن 18 من عناصر الحركة، من بينهم تسعة من قيادييها، قتلوا، طبقا لما ذكرته وكالة “خاما برس″ السبت.

وكانت عناصر طالبان شنت هجوما منسقا للسيطرة على مجمع الحكومة الاقليمية الاسبوع الماضي.

لكن المسؤولين المحليين ذكروا أن قوات الامن الافغانية تصدت للهجمات مشيرين إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المسلحين.

يذكر أن القوات الافغانية والامريكية تشن على نحو منتظم هجمات جوية ضد حركة طالبان والموالين لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” لمنع انتشارهم في البلاد.