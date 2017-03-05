مقتل 5 من عناصر الأمن في هجوم لطالبان شمال شرق كابل

كابل – الأناضول – لقي 5 من عناصر الأمن الأفغاني حتفهم، صباح الأحد، في هجوم لحركة “طالبان” استهدف مركز تفتيش أمني في ولاية “قندوز″ شمال شرق العاصمة، كابل، بحسب مسؤول أمني.

وقال الجنرال عبد الحميد حميد، قائد شرطة ولاية “قندوز″، في تصريح صحافي، “هاجمت مجموعة كبيرة من مقاتلي طالبان نقطة تفتيش بالقرب من مدينة قندوز، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصرنا”.

الهجوم جاء بالتزامن مع مقتل 18 مسلحاً، وإصابة 3 آخرين، إثر غارات جوية حكومية على أحد معاقل مقاتلي طالبان بمنطقة “إمام صاحب” في ولاية “قندوز″.

وأضاف البيان أن “الغارات ساهمت أيضاً في تدمير خمس سيارات، ومخزن للذخيرة “.

وأوضح أن العملية نجحت في قتل بعض الإرهابيين الذين ساهموا في التخطيط والتنفيذ للعديد من الهجمات في الولاية”.

وفي 1 مارس/آذار الجاري، نفذت حركة “طالبان” تفجيرين انتحاريين، ضد مقرات أمنية وعسكرية، في كابل، أسفر عن مقتل 22 شخصاً، وإصابة 120 آخرين.