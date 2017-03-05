نتنياهو يبحث مع بوتين الخميس القادم الوجود الإيراني في سوريا

تل أبيب – د ب أ – صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، بأنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الخميس القادم.

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته إن “سوريا ومحاولة بلورة تسوية للأزمة هناك ستكون محور محادثاتنا”.

وأضاف أن إيران “تحاول أن تثبّت تواجدها في سوريا بشكل دائم من خلال تثبيت تواجدها العسكري البري والبحري”، واتهمها بمحاولة فتح “جبهة ضدنا في هضبة الجولان”.

وقال :”سأعبر في لقائي مع الرئيس بوتين عن رفض إسرائيل القاطع والحازم لهذه الاحتمالية … وآمل أن نستطيع أيضاً أن نتوصل إلى تفاهمات معينة بهدف تقليص الاحتكاك المحتمل بين قواتنا والقوات الروسية، مثلما فعلناه بنجاح حتى اليوم”.