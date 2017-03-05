فنان لبناني يتحرّش بفتاةٍ قاصر ويطلب منها صوراً فاضحة

باريس ـ كشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، عن أن السلطات الفرنسية أوقفت عازف البوق الفرنسي اللبناني إبراهيم معلوف، بتهمة تقبيل فتاة قاصر في الرابعة عشرة من عمرها.

وذكرت الصحيفة أن معلوف (36 عاماً) أرسل الى المتدربة لديه في أواخر عام 2013 رسالة نصية يطلب فيها أن ترسل له صوراً فاضحة.

وتقدم أهل الفتاة بشكوى ضد معلوف في شهر كانون الثاني/يناير من عام 2016 الماضي، فأوقفته الشرطة على ذمة التحقيق في كانون الثاني الماضي.

وقال “معلوف” وفق محضر التحقيق إنه “ندم على ما اقترفه ولم يكرره مجدداً”. وتصل عقوبة التهم الموجهة الى معلوف لمدة 5 سنوات في السجن. يُشار إلى أن معلوف حاز أخيراً على جائزة “سيزار” عن موسيقى فيلم “في غابات سيبيريا”.